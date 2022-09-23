Израиль решился всерьез помочь Украине: стало известно, что передадут на нужды армии

Немало стран за более чем полгода войны решились помочь Украинскому государству, дабы восстановить порядок и мир на международной арене. В стороне не остался и Израиль, который передал очень ценную технику для ВСУ.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

В самом начале источник подметил, что Израиль намерен отдать Украине оборудование, которое применяется для борьбы с беспилотниками. Что примечательно, это стало весьма актуально после того, как Иран начал предоставлять РФ специальных дронов-камикадзе.

«Как сообщили СМИ Израиля, оборонное предприятие, решившее остаться инкогнито, намерено предоставить систему защиты от БПЛА Украинскому государству через спецпосредника на территории Польши», – сказано в сообщении.

СМИ поблагодарили Израиль от имени всех украинцев. Как они сообщили, иранские дроны, действительно, создают ряд проблем для ВСУ, а с новым оборудованием сражаться с ними будет куда как проще.

Напомним, Залужный сделал предупреждение мобилизованным россиянам: главнокомандующий сказал, что их ждет в Украине.