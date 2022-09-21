Черная дыра намного ближе к Земле, чем предполагалось ранее: ученые пришли к интригующим выводам

Используя данные обсерватории Гайя, международной группе ученых удалось обнаружить ближайшую к Земле черную дыру. Они сделали это, наблюдая за звездой со странными орбитальными свойствами.

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Об этой информации сообщил зарубежный портал Science Alert, передает «УРА-Информ».

Теоретическая гипотеза существования черных дыр была представлена ​​Карлом Шварцшильдом в 1916 году. В середине 20 века ученые стали косвенно обнаруживать черные дыры, наблюдая за их воздействием на окружающие предметы.

С 1980-х годов ученые изучают сверхмассивные черные дыры, обнаруженные в центрах большинства галактик. В 2019 году коллаборация Event Horizon Telescope (EHT) опубликовала первые фотографии черной дыры.

В новом исследовании ученые утверждают, что нашли самую близкую к Солнечной системе черную дыру. Они сделали это, наблюдая за орбитальными свойствами солнцеподобной звезды. Свойства орбиты звезды указывают на то, что она могла быть частью двойной звездной системы с черной дырой.

Карим Аль-Бадри из Гарвардского университета, один из авторов исследования, сказал, что наблюдения были частью более крупной кампании по обнаружению скрытых черных дыр, звезд, которые сопровождают Млечный Путь.

Он признается, что искал такие объекты четыре года, но такие наблюдения увенчались успехом впервые.

По словам ученых, звезда, которую они наблюдают, вращается вокруг черной дыры с массой примерно в 10 раз больше массы Солнца. Ученые определяют, что это первая черная дыра в Млечном Пути, которую не удалось зафиксировать с помощью рентгеновских лучей или энергетического излучения.

«Модели предсказывают, что в Млечном Пути может быть до 100 миллионов черных дыр. Но мы видим только 20 из них», — сказал Аль-Бадри.

Если это подтвердится, это может означать, что существует много «спящих» черных дыр. Дыры в нашей галактике, то есть объекты, которые невозможно обнаружить по всплескам излучения или быстрым джетам.

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