Над Киевом заметили НЛО: эксперты раскрыли, что это может означать

Ученые Главной астрономической обсерватории НАН Украины сообщают о многочисленных наблюдениях неопознанных летающих объектов (НЛО) над Киевом и областью. У экспертов уже нашлись объяснения и некоторые данные насчет подобного феномена.

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Об этой информации сообщил «ТСН», передает «УРА-Информ».

Ученые обнаружили множество НЛО на двух метеорных наблюдательных станциях в Киеве и в поселке Винаровка.

«Мы видим их повсюду. Мы наблюдаем большое количество объектов, природа которых неясна», — говорится в статье.

Сообщалось как об отдельных объектах, так и о группах НЛО. При этом в статье описываются два разных типа НЛО. Их называли «космическими» и «фантомными».

В частности, в статье яркий объект назван «космическим», что делает его ярче на небе. А вот «фантомным» называют объект с совершенно черным телом, поглощающим падающее на него излучение.

Ученые также писали, что следили за объектами, которые двигались с чрезвычайно высокой скоростью.

«Нам нужно четыре десятых секунды, чтобы распознать объект. Также обычные фото и видео не фиксируют НЛО. Для обнаружения НЛО необходимо настроить оборудование: выдержку, частоту кадров и динамический диапазон», — сказали эксперты.

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