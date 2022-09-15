ИИ Facebook научился «читать мысли» с точностью 73%: в Meta показали технологию будущего

В наши дни экспертами Facebook Meta создан искусственный интеллект, который способен буквально читать мысли людей и переводить их в слова. Технология позволит в будущем кардинально модернизировать методы использования гаджетов.

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Об этой информации сообщает DailyStar, передает «УРА-Информ».

Новый ИИ наполнен 56 000 часами записей речи на 53 языках. Испытания технологии проводились при участии 169 добровольцев. Им предложили прослушать классические литературные произведения во время сканирования мозга. Оказалось, что ИИ способен с точностью в 73% правильно воспроизводить мысли людей.

Ученые объяснили, что мозг человека фактически выступал мостом между записью и ИИ. Судя по результатам сканирования мозга, технология является крайне передовой, но у нее есть большой минус – стоимость. В наши дни технология столь дорога, что не имеет практического применения. Однако опыт показывает, что с годами технологии становятся во много раз доступнее.

Напомним, мы столкнемся с инопланетной жизнью через 25 лет – ученые объяснили смелый прогноз.