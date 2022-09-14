Мы столкнемся с инопланетной жизнью через 25 лет – ученые объяснили смелый прогноз

Астрофизик Саша Кванц из Швейцарского федерального технологического института заявила, что ближайшие 25 лет подарят большую надежду на открытие инопланетной жизни. Человечество уже наткнулось на планеты, которые схожи с Землей, а технологии обозримого будущего позволят изучить эти планеты.

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Об этой информации сообщает Space, передает «УРА-Информ».

Кванц рассказал, что ученые в наши дни нашли множество планет, которые находятся в так называемой «обитаемой зоне». Иными словами, эти планеты находятся в условиях приближенным к земным.

Это позволяет предполагать, что на таких планетах есть вода и, следовательно, жизнь. Однако существует еще множество факторов, которые нужны для зарождения жизни. В рамках 25 лет люди смогут усовершенствовать технологии наблюдения и проверить наличие всех необходимых условий для жизни. На это указывает современная динамика развития науки. Именно поэтому найти непосредственно инопланетян, если они существуют, удастся примерно через 25 лет.

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