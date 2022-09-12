Отцовство уменьшает мозг мужчин, но дает два преимущества – ученые объяснили феномен

Рождение первенца существенно изменяет организм матери, однако некоторые изменения происходят и в организме отца. К таким выводам пришел коллектив американских и испанских ученых.

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Об этом сообщает Cerebral Cortex, передает «УРА-Информ».

Новый этап в жизни не проходит без следа для организма мужчины. Эволюция позаботилась о том, чтобы мужчины перестраивались на отцовскую модель мышления, что помогает в заботе о потомстве. Стоит отметить, что такие перемены во многом обусловлены отношением и участием отца в жизни ребенка.

Ученые после длительных наблюдений за мужчинами до и после отцовства заметили, что некоторые области коры больших полушарий уменьшаются. Это не означает, что интеллектуальные способности падают, напротив, мужчины получают два преимущества. Перемены касаются зрительной коры и сети пассивного режима работы мозга. Зрительная память становится лучше, а второе улучшение касается усиления навыков общения.

Ученые подчеркивают, что перемен на уровне лимбической системы практически не замечается у мужчин, но природа готовит представителей сильного пола к отцовству на уровне работы мозга.

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