Ученые нашли паразитов, которые укрепляют иммунитет людей

Ученые сингапурской медицинской школы Юн Лу Линь обнаружили, что в мире существует паразит, который не вредит человеку, а наоборот укрепляет иммунитет. Существо под названием Blastocystis subtype обитает в желудочно-кишечном тракте человека и приносит пользу владельцу.

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Об этой информации сообщат Pixelinform, передает «УРА-Информ».

Многочисленные эксперименты показали, что паразит улучшает бактериальную экосистему кишечника и помогает бороться с воспалительными процессами. Однако пока ученые проводили испытания лишь на лабораторных моделях, которые максимально приближены к человеческому организму.

Паразиты приносят пользу путем увеличения числа бактерий, которые затем вырабатывают нужные организму молекулы. Вместе с тем происходит увеличение числа иммунных клеток, которые и дают отпор воспалениям.

Теперь ученые намерены детальнее изучить этих паразитов, что позволит найти особо полезные бактерии для человеческого организма.

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