Технологии

Шимпанзе имеют собственные «социальные сети»: ученые узнали, как приматы общаются через километры

Ученые узнали, что шимпанзе умеют отправлять сообщения собратьям, которые находятся на расстоянии в несколько километров. Своеобразные социальные сети состоят из деревьев и «морзянки».

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Об этой информации сообщает «Фокус», передает «УРА-Информ».

Открытие сделали эксперты Университета Сент-Эндрюс. Они заметили, что у самцов обезьян принято здороваться при встрече, но они очень редко прощаются. Исследования помогли установить, что у шимпанзе просто нет необходимости прощаться, ведь общение продолжится «в чате».

Шимпанзе часто барабанят находясь в одиночестве, таким образом они посылают сигнал о своем местонахождении и узнают где сейчас сородичи. Также они способны на расстоянии рассказать о том, чем сейчас занимаются.

В отправке сообщений обезьянам помогают огромные корни деревьев и постукивания, которые похожи на «морзянку». По корням тропических деревьев постукивания передаются на многие километры. Кроме того, обезьяны имеют уникальные ритмы постукивания, что позволяет им не путаться с посторонними сигналами.

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