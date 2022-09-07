Технологии

Люди делают мало перерывов на работе: ученые назвали нужное время

Румынские ученые установили, что люди очень часто вредят самим себе используя слишком мало перерывов в работе. Эксперты настаивают, что перерыва на обед недостаточно. Для восполнения сил нужен совсем иной подход.

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Об этой информации сообщает Inverse, передает «УРА-Информ».

Ученые пришли к выводу, что высокий уровень эффективности в течение дня помогут поддержать многочисленные микроперерывы. Изучение тридцатилетних исследований и наблюдение за 2 300 респондентами показали, что кратковременные перерывы обладают чудодейственным эффектом.

Перерывы размером от 8 секунд до 10 минут улучшают работу мозга и освежают мотивационные механизмы. Отмечается, что продолжительная умственная работа приводит к накоплению глутамата вне клеток мозга, это лишает нужных импульсов нервные клетки. Так долгая интеллектуальная активность создает дефицит необходимой для работы мозга аминокислоты.

Количество перерывов нужно подбирать индивидуально, но в среднем ученые предлагают делать перерыв на 5 минут спустя каждые 25 минут работы.

Напомним, ученые назвали лучшие места для жизни после глобального потепления: перемены наступят за 50 лет.

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