Ученые назвали лучшие места для жизни после глобального потепления: перемены наступят за 50 лет

Глобальное потепление изменит привлекательность регионов Земли в глазах человечества. В рамках 50 лет некоторые процветающие регионы станут невыносимо жаркими, а другие из холодных превратятся в цветущие.

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Об этой информации сообщает Time, передает «УРА-Информ».

Ученые предупреждают, что в следующие 50 лет начнется глобальное переселение людей из многих регионов. Это коснется практически всех людей, кто-то будет бежать из жарких регионов, а кто-то будет принимать переселенцев в своих странах.

Особо сильно перемены проявят себя к 2100 году. Гренландия превратится в одно из лучших мест на Земле по климату. К 22 веку там появятся густые леса. От льдов освободится западное побережье Антарктиды. Также изменения климата помогут Канаде, Исландии, Северной Европе и России.

Отмечается, что некоторые государства могут прекратить существование из-за превращения земель в пустыни.

Напомним, найдено самое дешевое место для отдыха в Европе: статистика показала отличный город.