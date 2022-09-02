Водка спасет мир от засухи: ученые заявили об успехе особого полива урожая

Уже многие годы глобальная засуха и усиление жары стали причиной постоянных бедствий в мире: мелеют реки и озера, высыхают почвы, гибнет сельскохозяйственная продукция. Эксперты Японского центра устойчивого использования ресурсов (RIKEN) испытали необычный способ борьбы за сохранение будущих урожаев.

Время чтения: 44 Секунд

Об этой информации сообщает Plant and cell physiology, передает «УРА-Информ».

Более 30 экспертов утверждают, что оптимального выращивания пшеницы и риса можно добиться практически без воды, если заранее обработать землю раствором этилового спирта — проще говоря водкой.

«Обработка посевов этанолом существенно увеличивает урожайность. Мы обнаружили, что алкоголь изменяет функцию генов и метаболических цепей, которые контролируют реакцию урожая на засуху», – говорится в отчете.

При наблюдении за растениями японцы были вынуждены прийти к таким необычным выводам: оказалось, что многие из них начали сами вырабатывать молекулы этанола, пытаясь уберечься от дефицита влаги.

Сначала японцы экспериментировали с модельным растением арабидопсис: когда его семена прорастали, они обливали их спиртовым раствором. Затем имитировали засуху и ничего не поливали. Растение выжило.

В дальнейшем «аналогичные опыты» проводились с выращиванием пшеницы и риса. Во время засухи выжило 75% урожая, обработанного спиртом. Без спирта выживало лишь 5% растений.

Напомним, установлены виды спорта, продлевающие жизнь: ученые назвали лучшие упражнения.