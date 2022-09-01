Установлены виды спорта, продлевающие жизнь: ученые назвали лучшие упражнения

Процесс старения можно не только замедлить, но и во многом обратить вспять. В этом поможет спорт, но важно знать, какие виды спорта помогают долголетию, а какие нет. Ученые из Лейпцигского университета дали рабочие советы.

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Об этой информации сообщает medicina.ua, передает «УРА-Информ».

Бой старению дадут упражнения на выносливость и интервальные тренировки. В качестве примера можно привести езду на велосипеде, плавание и бег. При этом упражнения из разряда бодибилдинга никак не помогут сохранить молодость и продлить годы жизни.

Такие выводы были подтверждены в ходе наблюдения за 266 респондентами, которых поделили на 4 группы и предложили заниматься разными видами спорта. Занятия проходили три раза в неделю по 45 минут.

Наблюдения показали, что развитие выносливости повышает активность белков в 2-3 раза. Именно поэтому ученые призывают людей уделять больше внимания легкой атлетике.

Напомним, ученые нашли карту с изображением Атлантиды: в сеть попали загадочные кадры.