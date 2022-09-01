Технологии

Установлены виды спорта, продлевающие жизнь: ученые назвали лучшие упражнения

Процесс старения можно не только замедлить, но и во многом обратить вспять. В этом поможет спорт, но важно знать, какие виды спорта помогают долголетию, а какие нет. Ученые из Лейпцигского университета дали рабочие советы.

Время чтения: 33 Секунд

Об этой информации сообщает medicina.ua, передает «УРА-Информ».

Бой старению дадут упражнения на выносливость и интервальные тренировки. В качестве примера можно привести езду на велосипеде, плавание и бег.  При этом упражнения из разряда бодибилдинга никак не помогут сохранить молодость и продлить годы жизни.

Такие выводы были подтверждены в ходе наблюдения за 266 респондентами, которых поделили на 4 группы и предложили заниматься разными видами спорта. Занятия проходили три раза в неделю по 45 минут.

Наблюдения показали, что развитие выносливости повышает активность белков в 2-3 раза. Именно поэтому ученые призывают людей уделять больше внимания легкой атлетике.

Напомним, ученые нашли карту с изображением Атлантиды: в сеть попали загадочные кадры.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ученые нашли карту с изображением Атлантиды: в сеть попали загадочные кадры

Ученые нашли средневековую карту, которая пролила свет на загадку Атлантиды. Карта Великобритании 800-летней давности из Оксфордского университета примечательна наличием двух островов, которые очень вероятно являлись последними участками суши Атлантиды.

Люди способны замедлять и ускорять время: ученые раскрыли секрет и простой механизм

Каждый человек может в определенной мере влиять на скорость течения времени. Безусловно речь идет о личном восприятии времени. Ученые установили, что высокая активность симпатической нервной системы и быстрое сердцебиение ускоряют время для человека. К соответствующим выводам пришли эксперты из Ливерпульского университета наблюдая за 67 респондентами.

Ученые ответили, может ли Земля покинуть Солнечную систему: сделан однозначный вывод

Печальные события могут случиться, когда Земля покинет Солнечную систему. Выяснилось, что это, действительно, может произойти. Ученые даже представили сценарии, при которых планета попросту может «улететь» из нашей звездной системы.

Преимущества выбора полимерной упаковки

Причины востребованности оптовых покупок полимерной упаковки.

Ученые открыли в океане «утерянный город»: эксперты раскрыли важный секрет подводной жизни

В Атлантическом океане — на глубине более 700 метров — из земли возвышаются структуры, напоминающие стены и колонны. Этот район известен как гидротермальное поле «Затерянный город».

Ученые ответили, что случится с телом человека на Марсе без скафандра: подробности

Ученые считают, что самой большой проблемой, с которой столкнутся люди, станет отсутствие околоземной гравитации. Потому, по их мнению, с телом будут происходить особые метаморфозы уже впервые минуты высадки на Красную планету.