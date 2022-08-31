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Ученые нашли карту с изображением Атлантиды: в сеть попали загадочные кадры

Ученые нашли средневековую карту, которая пролила свет на загадку Атлантиды. Карта Великобритании 800-летней давности из Оксфордского университета примечательна наличием двух островов, которые очень вероятно являлись последними участками суши Атлантиды.

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Об этой информации сообщает «Лента.юа», передает «УРА-Информ».

Находка соответствует «валлийской теории Атлантиды». Ученые предполагают, что затерянное королевство находилось возле Уэльса. Отмечается, что данная карта является самой старой картой Великобритании, поэтому вероятно, что в те времена последние острова Атлантиды еще не скрылись под водой.

Процесс ухода под воду начался на этапах послеледниковой эволюции. Ученые полагают, что острова представляли собой низменный ландшафт, под которым 10 000 лет назад находились мягкие ледниковые отложения. Предполагается, что острова окончательно затонули и размылись в 16 веке.

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