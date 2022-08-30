Люди способны замедлять и ускорять время: ученые раскрыли секрет и простой механизм

Каждый человек может в определенной мере влиять на скорость течения времени. Безусловно речь идет о личном восприятии времени. Ученые установили, что высокая активность симпатической нервной системы и быстрое сердцебиение ускоряют время для человека. К соответствующим выводам пришли эксперты из Ливерпульского университета наблюдая за 67 респондентами.

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Об этой информации сообщает Daily Mail, передает «УРА-Информ».

В ходе исследования участники носили датчики частоты сердечных сокращений и изменения электропроводности кожи — то есть затрагивали деятельность потовых желез. Респонденты занимались своей обыденной работой и ежечасно записывали, как быстро прошло это время.

Когда симпатическая нервная система была активнее участники чувствовали, что время идет на 10% быстрее. Можно сказать это немного, но все же ощутимо в рамках суток или месяцев.

«В итоге удалось подтвердить, что скука, одиночество и стресс словно замедляли время в мозге человека. При этом социальное удовлетворение и отсутствие разрушительного стресса наоборот ускоряют время в нашем субъективном мироощущении», — говорят исследователи.

Напомним, ученые ответили, может ли Земля покинуть Солнечную систему: сделан однозначный вывод.