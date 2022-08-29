Ученые ответили, может ли Земля покинуть Солнечную систему: сделан однозначный вывод

Печальные события могут случиться, когда Земля покинет Солнечную систему. Выяснилось, что это, действительно, может произойти. Ученые даже представили сценарии, при которых планета попросту может «улететь» из нашей звездной системы.

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Об этой информации сообщили в Live Science, передает «УРА-Информ».

Маттео Чериотти из Университета Глазго в Великобритании говорит, что маловероятно, но не невозможно, что Земля покинет Солнечную систему. Ученый считает, что такая возможность теоретически возможна.

«Представьте себе ситуацию, когда через Солнечную систему пролетает массивный межзвездный объект. Она может приближаться к Земле и за счет взаимного гравитационного взаимодействия наша планета может сойти с ее орбиты. «Если этот объект имеет огромную массу, очень высокую скорость и пролетит очень близко к Земле, теоретически это может привести к тому, что наша планета выйдет за пределы Солнечной системы», — говорит Чериотти.

Тимоти Дэвис из Кардиффского университета в Великобритании согласен с тем, что теоретически существует возможность «прорыва» на Земле. Но у него есть своя теория на этот счет.

«Когда Солнце приближается к другой звезде, стабильные орбиты планет Солнечной системы, в том числе Земли, могут быть нарушены. Гравитационное воздействие этого события на планеты нашей Солнечной системы может нарушить их орбиты… и Земля может покинуть нашу звездную систему», — говорит Дэвис.

При этом ученый считает, что в ближайшее время этого точно не произойдет. По словам Дэвис, такие встречи со знаменитостями случаются очень редко. Например, звезда Глайз 710 постепенно приближается к нашему Солнцу и пройдет мимо нашей звезды на достаточно небольшом расстоянии примерно через миллион лет.

«Если бы Земля вылетела за пределы Солнечной системы, большинство живых существ все равно погибло бы». Но мы можем умереть при жизни», — говорит Чериоти.

По словам Дэвиса, не исключено, что в этом случае на Земле появятся микроорганизмы, способные какое-то время жить при очень низких температурах. В конце концов Земля перестанет получать солнечную энергию и превратится в ледяной шар, который будет летать в космосе.

«Даже эти микроорганизмы в конечном итоге исчезнут, и Земля станет просто мертвым холодным куском льда, плавающим в межзвездном пространстве», — говорит Дэвис.

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