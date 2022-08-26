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Ученые открыли в океане «утерянный город»: эксперты раскрыли важный секрет подводной жизни

В Атлантическом океане — на глубине более 700 метров — из земли возвышаются структуры, напоминающие стены и колонны. Этот район известен как гидротермальное поле «Затерянный город».

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Об этом пишет ScienceAlert, передает «УРА-Информ».

На площади 500 квадратных метров расположены гидротермальные источники, высота которых варьируется от небольших башен до высоты 60 метров.

Ученые обнаружили «утерянный город» 22 года назад с помощью автономных подводных исследовательских аппаратов. С тех пор в этом уникальном месте в Атлантическом океане продолжаются исследования. Ученые считают, что эта многолетняя гидротермальная среда обитания, известная в океанах планеты, не была обнаружена учеными где-либо еще.

«В этом затерянном городе мы видим высокоразвитую микробную экосистему». Возможно, что-то подобное можно увидеть на спутнике Сатурна Энцеладе и спутнике Юпитера Европе, у которых также есть подземные океаны. воды», — говорит микробиолог Уильям Бразелтон.

В отличие от подводных вулканических жерл, которые считаются первым местом для жизни на планете, экосистема Затерянного города не зависит от свечения магмы.

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