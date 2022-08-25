Ученые ответили, что случится с телом человека на Марсе без скафандра: подробности

Ученые считают, что самой большой проблемой, с которой столкнутся люди, станет отсутствие околоземной гравитации. Потому, по их мнению, с телом будут происходить особые метаморфозы уже впервые минуты высадки на Красную планету.

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Об этой информации сообщил ZN.UA, передает «УРА-Информ».

Ученые из Австралийского национального университета провели симуляции, показывающие поведение человеческого тела на Марсе. Согласно веб-сайту учреждения, модель можно использовать, чтобы понять, смогут ли астронавты пережить путешествие на Красную планету и завершить там свои миссии.

В ходе исследований ученые пытались понять, как отсутствие земного притяжения повлияет на здоровье сердечно-сосудистой системы человека. Это необходимо, чтобы понять, как люди справляются с гравитационными силами Марса, которые не так сильны, как на нашей планете, не впадая в бессознательное состояние и не нуждаясь в медицинской помощи.

По словам Лекса ван Луна, ведущего автора исследования в Австралийском национальном медицинском университете, путешествие на Марс сопряжено со многими рисками, но почти нулевая микрогравитация вызывает наибольшее беспокойство. В сочетании с вредным солнечным излучением это может привести к «фундаментальным изменениям» в организме.

«Мы знаем, что полет на Марс занимает от шести до семи месяцев, и это может изменить структуру кровеносных сосудов или силу сердца из-за невесомости, связанной с космическим путешествием», — сказал ван Лун.

По словам астрофизика Эммы Такер, сердце может «бездельничать» в условиях микрогравитации, потому что ему не нужно так усердно работать, чтобы преодолевать гравитацию и перекачивать кровь по всему телу.

«Когда вы находитесь на Земле, гравитация втягивает жидкость в нижнюю часть нашего тела, из-за чего у некоторых людей в конце дня отекают ноги». Но когда вы летите в космос, эта гравитация исчезает. Это означает, что жидкость попадет в верхнюю половину вашего тела и вызовет реакцию, которая заставит ваше тело думать, что в нем слишком много жидкости… Вот почему вы видите космонавтов в новостях, когда они возвращаются на землю. «Это довольно распространено из-за космических путешествий, и чем дольше вы остаетесь в космосе, тем больше вероятность того, что вы потеряете сознание, когда вернетесь в гравитацию», — сказал доктор.

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