Ученые ответили на вопрос, появится ли кто-то после исчезновения человечества: подробности

Многие люди полагают, что после возможной смерти человека возникнет другая развитая цивилизация, но не все так просто. Один из ключевых философов современности Уильям Маккаскилл из Окфордского университета ответил на сложный вопрос.

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Об этой информации сообщил зарубежный журнал Wired, передает «УРА-Информ».

Появление новых технологий, а вместе с ними и все более мощного оружия, может привести к тому, что человечество может исчезнуть с лица Земли. Это может произойти в результате ядерных атак или с помощью биологического оружия.

«Если бы все люди исчезли, что бы это значило в космическом плане? Будут ли другие виды, подобные нам, способные эволюционировать хотя бы до нашего технологического уровня? Я не думаю, что есть какие-то гарантии, что это может произойти. Если люди исчезнут, это изменит всю историю Вселенной», — говорит Макаскилл.

После того, как на Земле появились первые млекопитающие, человеку понадобилось 200 миллионов лет, чтобы серьезно развиваться. Последний общий предок человека и шимпанзе жил всего 8 миллионов лет назад. Через несколько миллиардов лет Солнце сделает Землю непригодной для жизни. Если человечество внезапно исчезнет, ​​может ли появиться столь же разумный вид, которому также потребуются сотни миллионов лет эволюции?

«Это очень сложный вопрос, но, вероятно, не будет достаточно времени, чтобы новый вид развился в той же цивилизации, прежде чем солнце сожжет Землю», — говорит Макаскилл.

По мнению ученого, наша эволюция полна множества неизвестных и непредсказуемых моментов. И маловероятно, что еще одна такая цивилизация может возникнуть снова.

«Это утверждение согласуется с парадоксом Ферми. Если во Вселенной есть сотни миллионов похожих на Землю планет, которые не находятся ни слишком далеко, ни слишком близко от Солнца, тогда у нас может быть жизнь. И эта жизнь может развернуться за 13,5 миллиардов лет существования нашей галактики в развитой цивилизации, способной путешествовать между звездами. Но мы еще не разобрались. Если галактика такая большая и в ней так много потенциально обитаемых планет, то где же инопланетяне? говорит Макаскилл.

Потому специалист считает, что человечество просто счастливо. Ведь за 4,5 миллиарда лет существования Земли разумный вид появился на нашей планете всего один раз.

«Поэтому мы не можем быть уверены, что если человеческая цивилизация перестанет существовать, наше место в конечном итоге займет другое технологически способное существо», — говорит Маккаскилл.

Ученый считает, что, если во Вселенной еще не будет других разумных видов, вымирание человека будет иметь космическое значение.

«Сейчас и в обозримом будущем мы сталкиваемся с угрозами, которые могут убить всех нас. И тогда Вселенная может вернуться в состояние, в котором она находилась большую часть своей 13,5-миллиардной истории. Он станет пустым, холодным и мертвым», – сказал в конце ученый.

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