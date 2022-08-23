Украина и Польша подписали новый меморандум: СМИ раскрыли, в чем он заключается

В соответствии с меморандумом, Украина и Польша будут обмениваться передовым опытом противодействия кибератакам, проводить синергетические учения, обмениваться информацией о киберинцидентах и бороться с дезинформативными атаками противника.

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Об этой информации сообщил «Корреспондент», сославшийся на заявление Министерства цифрового развития, передает «УРА-Информ».

«Министерство цифровизации подписало меморандум о киберзащите совместно с Госспецсвязи и Аппаратом премьер-министра. С начала полномасштабного вторжения Украина и Польша также неоднократно подвергались атакам российских хакеров. Теперь мы можем объединить усилия для борьбы с врагом в киберпространстве», — говорится в заявлении.

Так же сообщается, что в рамках меморандума Украина и Польша будут обмениваться передовым опытом противодействия кибератакам, проводить совместные учения, обмениваться информацией о киберинцидентах и бороться с дезинформацией.

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