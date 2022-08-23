Ученые сказали, какое растение в первую очередь нужно выращивать на Марсе: детали исследования

Колонизация Марса — одна из целей, к которой человечество стремится в будущем. Если мы сможем преодолеть все трудности путешествия на эту планету, мы должны научиться делать жизнь здесь возможной и устойчивой. Важной частью этого будет посадка растений.

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Об этой информации сообщило издание Science Alert, передает «УРА-Информ».

Эксперименты НАСА показали, что ландшафт Красной планеты подходит для выращивания растений. Но не все так просто: пыль и песок не только лишены полезных веществ и микробов, но и полны солей и минералов, усложняющих жизнь растениям.

Авторы новой статьи предложили новый метод: растения люцерны. Ученые говорят, что кормовые растения могут выжить в вулканической почве Марса, а затем использоваться в качестве удобрения для выращивания таких продуктов, как свекла, редис и салат.

Ученые создали в лаборатории почву, максимально похожую на марсианский реголит, а затем проверили, как в ней будут расти семена разных растений. Оказалось, что люцерна в ней может расти как в обычной почве, без добавления удобрений.

Затем исследователи повторили эксперимент, используя люцерну в качестве удобрения. Они смогли вырастить свеклу, редис и салат, неприхотливые растения, которые быстро растут и не нуждаются в большом количестве воды.

Но есть одна загвоздка: растениям для роста нужна пресная вода. Исследования показывают, что соленую воду, имеющуюся на Марсе, можно обрабатывать бактериями, а затем фильтровать через вулканические породы. Это даст вам свежую воду, которая необходима для роста растений.

Есть много других вопросов, на которые нужно ответить. В частности, точно неизвестно, как мы сможем восстановить почву Марса. Вполне вероятно, что почва на Красной планете поведет себя иначе, чем в лаборатории.

В почве также отсутствовали токсичные соли из лаборатории, которые нужно было каким-то образом удалить из реголита.

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