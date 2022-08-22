Технологии

Ученые выяснили, почему кошки играют со своей едой: новое исследование

Домашние кошки, которые не получают достаточного количества упражнений, могут заскучать и начать играть со своей едой, чтобы как-то развлечься. В этом и кроется основная причина, почему же наши друзья так любят играть с тем, что уж никак не назовешь игрушкой.

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Об этой информации сообщил «ТСН», передает «УРА-Информ».

Исследователи отмечают, что животные ведут себя куда как лучше, если они следуют правильному распорядку дня. Он заключается в правильной дисциплине и последовательном приеме пище, соблюдая время дневного рациона.

«Если вы оставляете много еды без присмотра, наполняете миску, когда она пуста, или отвечаете на лишнюю просьбу, кошка понимает, что еды мало, и ей не нужно ее есть быстро». При недостаточном количестве пищи это может привести к тому, что кошка начнет воспринимать еду в качестве игрушки. То есть, потеряется себестоимость пищи. Потому, как только животное поело, необходимо сразу же убирать еду, дабы не допускать подобного», — отмечают исследователи.

Напомним, ученые рассказали, какой может быть еда будущего: эксперты обратили внимание на забытый продукт.

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