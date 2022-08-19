Ученые рассказали, какой может быть еда будущего: эксперты обратили внимание на забытый продукт

Культуры, какими мы их знаем, сильно пострадают от внезапного изменения климата, но ученые нашли выход.

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Об этой информации сообщил «Фокус», передает «УРА-Информ».

В течение последних нескольких десятилетий ученые кричали, что глобальное потепление изменит нашу повседневную жизнь, в том числе ассортимент продуктов, к которым мы привыкли. Но не отчаивайтесь, ученые нашли давно забытый продукт, который возвращается на наши столы.

Изучая изменение климата, ученые установили, что больше всего пострадают известные нам культуры — рис, кукуруза, соя. Их выращивание требует гораздо больше усилий. Есть и альтернатива – хлебное дерево.

Этот фрукт имеет некоторое сходство с картофелем — он не содержит косточек и крахмала, содержит много полезных минералов и витаминов, а также богат клетчаткой. Приготовленные плоды хлебного дерева имеют текстуру, похожую на свежеиспеченный хлеб, а это значит, что их можно приготовить разными способами — запечь, приготовить на пару, ферментировать и даже посыпать мукой.

Исследователи отмечают, что плоды хлебного дерева также обладают тем преимуществом, что они выносливы и продуктивны, что позволяет получать больше урожая, используя меньше ресурсов, включая воду. Кроме того, эти культуры более устойчивы к засухе и жаре.

«Хлебное дерево может жить десятилетиями и ежегодно приносить большое количество плодов. В некоторых культурах принято сажать хлебное дерево при рождении ребенка, чтобы у него была пища на всю жизнь», — сообщает биолог и диетолог в своих исследованиях Наири Зерега из Северо-Западного университета.

По словам Люси Янг, ученого-эколога из северо-западной Норвегии, плоды хлебного дерева могут облегчить продовольственный кризис в наиболее уязвимых странах. Наконец, эти районы не подходят для выращивания риса и пшеницы, в то время как хлеб в этих районах позволяет производить местные продукты питания.

Основываясь на своих исследованиях, профессор Зерега и его коллеги пришли к выводу, что человечеству необходимо расширить список пищевых растений, поскольку в настоящее время мы используем лишь небольшую часть из 400 000 описанных видов. Правда, есть давно забытые, но более перспективные культуры.

Напомним, Луна и Земля могли быть единым целым: ученые обнаружили уникальные данные.