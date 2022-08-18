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Ученые выяснили, что большинство людей неправильно пьют таблетки: новые выводы экспертов

По словам специалистов, практически все используют таблетки одинаково – лекарство проглатывают стоя, но этот способ не самый эффективный и быстрый.

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Об этой информации сообщили в издании New Westminister record, передает «УРА-Информ».

Для многих людей прием таблеток от неприятной мигрени или боли в животе является частью повседневной жизни. Согласно данным Нью-Вестминстерской документации, наиболее распространенным путем приема внутрь является проглатывание, но это также и один из самых сложных путей проникновения фармацевтического препарата в организм.

Согласно новому исследованию ученых, ваша поза и положение тела во время приема таблетки могут существенно повлиять на то, как быстро растворяется лекарство и как вы ощущаете его действие.

«На самом деле мы были удивлены количеством различий, которые мы обнаружили между этими разными субъектами», — сказал исследователь Раджат Миттал из Университета Джона Хопкинса.

Исследование показало, что наиболее эффективным способом приема таблеток является лежание на правом боку. Скорость резорбции в этом положении примерно в 2,3 раза быстрее, чем в положении стоя или лежа. В правильном положении на боку таблетка растворяется в среднем за 10 минут.

Было показано, что это положение направляет таблетку прямо в самую глубокую часть желудка, известную как антральный отдел. Большинство таблеток не начинают действовать, пока не достигнут кишечника. Чем быстрее растворится таблетка, тем быстрее она будет выведена в двенадцатиперстную кишку, первую часть тонкой кишки. По мнению ученых, поза и положение тела поддерживают этот процесс за счет силы тяжести и естественной асимметрии желудка.

Второе по эффективности положение стоя, сидя или стоя со временем растворения 23 минуты, и третье положение лежа.

Исследование также показывает, что лежание на левом боку является наименее эффективным способом всасывания таблетки в организм. В таком положении для всасывания таблетки может потребоваться до 100 минут. Однако для некоторых немедленные действия с лекарствами не являются приоритетом.

Следующим шагом в экспертном исследовании будет понимание того, как такие состояния, как гастропарез, хроническая дисфункция желудка, влияют на растворение таблетки, влияет ли форма таблетки на скорость растворения в желудке, и как лучше понять переваривание и смешивание пищи. в желудке.

«Еще одна область, над которой мы будем работать в течение следующих двух лет и которая нас очень интересует, — это моделирование влияния хирургии желудка на различные результаты, как с точки зрения пищеварения, так и с точки зрения растворения пищи», — заключил Миттал.

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