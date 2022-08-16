Ученые научились лечить слепоту: большой прорыв в науке сделали специалисты Швеции

Исследователи из Университета Линчёпинга разработали имплантат роговицы из коллагена, который уже доказал свою эффективность. Этот имплантат уже восстановил зрение у 20 человек во время исследования.

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Об этой информации сообщил ресурс «Фраза.UA», передает «УРА-Информ».

Шведские ученые разработали имплантат роговицы из свиного коллагена, который восстановил зрение у 20 добровольцев в ходе эксперимента. В новом атласе содержится информация об этом.

Каждый год более миллиона человек во всем мире теряют зрение из-за повреждения или заболевания роговицы. Их зрение может быть восстановлено только в том случае, если им пересадят роговицу от донора-человека. Однако из-за отсутствия доноров роговицы только один из 70 человек с роговичной слепотой получает трансплантацию. Кроме того, процедура может быть дорогостоящей.

Несколько лет назад исследователи из Университета Линчепинга приступили к разработке коллагеновых имплантатов роговицы, которые можно было бы хранить почти два года, в отличие от донорских роговиц, которые нужно использовать две недели.

Другой важный прорыв, по словам Нила Лагала, заключается в том, что новая процедура включает в себя небольшой разрез в глазнице, а не хирургическое удаление существующей роговицы пациента, как это делается при пересадке донорской роговицы. глаза и вставьте имплантат в существующую поврежденную роговицу.

После двухлетнего наблюдения эксперты заявили, что все 20 добровольцев имели полное зрение и не имели побочных эффектов после процедуры.

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