Происхождение Луны до сих пор неизвестно. Существует множество гипотез о его происхождении. Некоторые предполагают, что спутник нашей планеты мог быть сформирован из материала, образовавшегося после столкновения Земли с объектом размером с Марс.

Время чтения: 53 Секунд

Об этой информации сообщил «24 Канал», передает «УРА-Информ».

В настоящее время исследователи нашли новые доказательства, подтверждающие эту идею. Геофизики из Цюрихского университета нашли новые доказательства того, что Луна когда-то была частью Земли. Он мог образоваться около 4,5 миллиардов лет назад в результате коллапса космического масштаба.

Чтобы подтвердить эту версию, ученые использовали масс-спектрометр для изучения химического состава шести лунных метеоритов, извлеченных из антарктических льдов. Этот обломок упал на Землю в результате столкновений Луны с другими космическими телами.

В результате анализа исследователи установили, что изотопы гелия и неона благородных газов в лунных метеоритах совпадают с изотопами солнечного ветра (потока ионизированных частиц). По мнению ученых, она никогда не затрагивала глухих. Это, наряду с определенной концентрацией изотопов аргона, подтверждает теорию о том, что эти вещества унаследованы от Земли.

Это открытие может вызвать новый интерес к изучению благородных газов в метеоритах. Ученые также могли бы поближе взглянуть на то, что может быть в других лунных породах, которые раньше невозможно было обнаружить, но теперь они доступны.

Напомним, в США внезапно взорвался древний дуб: ученые узнали неожиданную причину.