В США внезапно взорвался древний дуб: ученые узнали неожиданную причину

Без видимых причин и стороннего вмешательства в США в одночасье взорвался 200-летний дуб. Ученые изучили феномен и пришли к единогласному выводу. Оказалось, что дерево взорвалось из-за жары.

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Об этой информации сообщает «Фраза», передает «УРА-Информ».

Инцидент произошел в Портленде. Огромный дуб взорвался и обрушился ниц. Куски дерева повредили линию электропередачи, которая проходила рядом.

Эксперты рассказали, что высокие температуры способны запускать изменения внутри деревьев. Перемены в древесных тканях провоцируют накопление газов внутри растения. Переизбыток газа привел к довольно сильному взрыву и разрушению живой достопримечательности.

Стоит отметить, что подобное может происходить лишь с крупными и одновременно старинными деревьями. В особенность от этого страдают дубы, которые летом дарят так много тени отдыхающим. Стоит отметить, что люди в ходе инцидента не пострадали.

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