Технологии

Воды Лох-Несса наконец раскрыли свои тайны: ученые рассказали, кого удалось найти на дне

Всем известна легенда о лох-несском чудовище, но не все знают правду об этой истории. Споры относительно обитания плезиозавра велись до наших дней, но ученые смогли проверить, что скрывает дно Лох-Несса.

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщает Mirror, передает «УРА-Информ».

Чтобы окончательно разобраться в вопросе ученые детально изучили пробы воды. Это позволило проанализировать ДНР и понять, кто именно обитает в самом нашумевшем озере Шотландии.

Результаты исследования достоверно показали, что на дне нет абсолютно никаких признаков обитания плезиозавра или другого подобного, или неопознанного существа. Пробы воды не содержали никаких необычных ДНК.

Эксперты отметили, что пробы также показали, что в этом озере активнее всего себя проявляет угорь. Также важно подчеркнуть, что пробы брались из многих участков озера. Однако ученые не отрицают, что аномалии в озере могут присутствовать. В частности, некоторые угри действительно могли приобрести чудовищные размеры, но это лишь гипотеза.

Напомним, у человечества изменилось восприятие времени: ученые рассказали об особом явлении в последние годы.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

У человечества изменилось восприятие времени: ученые рассказали об особом явлении в последние годы

События последних лет существенно изменили восприятие времени у большого процента человечества. Ученые зафиксировали и объяснили особый психологический феномен.

Ученые нашли существо, память которого подобна человеческой: опыт показал огромный интеллект

На Земле есть существа с памятью подобной человеческой, способности которых продолжают впечатлять ученых и любителей науки. Речь идет о дельфинах-афалинах. Новые эксперименты расширили представления об их разуме.

Ученые пересмотрели вопрос о вреде видеоигр: исследование показало, каково влияние на психику и здоровье

Многие люди утверждают, что видеоигры негативно влияют на здоровье и психику. Ученые согласны с таким мнением, но подчеркивают, что для негативного влияния увлечение должно забирать у геймера минимум 10 часов в день.

Земля столкнулась с самым коротким днем в истории: названа дата и особенности

В действительности совсем не каждый день длится 24 часа. Недавно был зафиксирован исторический рекорд с самыми короткими сутками в истории. Такой день человечество пережило 29 июля.

Как правильно выбрать шрус

Для сохранения одинаковых угловых скоростей при вхождении колес в повороты в автомобиле предусмотрен шрус. Другое название детали – автомобильная граната. О том, что они неисправны, может...

Ученые создали ИИ для общения с животными: алгоритм вызвал неожиданную реакцию при опытах

В будущем люди научатся полноценно общаться с животными посредством искусственного интеллекта. На это указывают последние исследования в данной сфере, которые отличились неожиданным успехом.