Воды Лох-Несса наконец раскрыли свои тайны: ученые рассказали, кого удалось найти на дне

Всем известна легенда о лох-несском чудовище, но не все знают правду об этой истории. Споры относительно обитания плезиозавра велись до наших дней, но ученые смогли проверить, что скрывает дно Лох-Несса.

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Об этой информации сообщает Mirror, передает «УРА-Информ».

Чтобы окончательно разобраться в вопросе ученые детально изучили пробы воды. Это позволило проанализировать ДНР и понять, кто именно обитает в самом нашумевшем озере Шотландии.

Результаты исследования достоверно показали, что на дне нет абсолютно никаких признаков обитания плезиозавра или другого подобного, или неопознанного существа. Пробы воды не содержали никаких необычных ДНК.

Эксперты отметили, что пробы также показали, что в этом озере активнее всего себя проявляет угорь. Также важно подчеркнуть, что пробы брались из многих участков озера. Однако ученые не отрицают, что аномалии в озере могут присутствовать. В частности, некоторые угри действительно могли приобрести чудовищные размеры, но это лишь гипотеза.

Напомним, у человечества изменилось восприятие времени: ученые рассказали об особом явлении в последние годы.