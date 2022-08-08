Технологии

У человечества изменилось восприятие времени: ученые рассказали об особом явлении в последние годы

События последних лет существенно изменили восприятие времени у большого процента человечества. Ученые зафиксировали и объяснили особый психологический феномен.

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Об этой информации сообщает SciTechDaily, передает «УРА-Информ».

Ученые зафиксировали, что время для многих людей замедлилось из-за коронавируса. Изоляция повлияла на работу мозга людей, чувство одиночества словно замедлило субъективное восприятие времени. При этом люди значительно реже стали страдать от нехватки времени.

Ученые отмечают, что кризис здравоохранения и острый политический кризис в мире спровоцировали затяжное негативное воздействие на психику людей из многих стран.

Исследования в разгар пандемии показали, что для 65% людей время стало тянуться медленнее. Есть вероятность, что в странах с войной этот показатель стал еще выше.

Эксперты подчеркивают, что время словно замедляется, когда человек начинает часто думать о хороших былых временах. Уход в прошлое является защитной реакцией против негативного настоящего, но это заставляет время тянуться медленнее.

Напомним, ученые нашли существо, память которого подобна человеческой: опыт показал огромный интеллект.

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