Технологии

Ученые нашли существо, память которого подобна человеческой: опыт показал огромный интеллект

На Земле есть существа с памятью подобной человеческой, способности которых продолжают впечатлять ученых и любителей науки. Речь идет о дельфинах-афалинах. Новые эксперименты расширили представления об их разуме.

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Об этой информации сообщает Current Biology, передает «УРА-Информ».

Ранее ученые установили, что дельфины имеют имена, которые звучат как особые разновидности свиста. Кроме того, дельфины могут учиться новому не только ради выживания, но и ради развлечения.

Новые исследования показали, что эти создания могут запоминать не только события, но и последовательность, эмоции и места событий. Таким образом афалины обладают эпизодической памятью, которая кроме них доступна только людям.

Дельфины в ходе экспериментов показали, что могут запоминать важные места в играх. Кроме того, они запоминали людей, которые в игре выполняют важную роль (например, дает игрушки при звуковом сигнале).

Напомним, ученые пересмотрели вопрос о вреде видеоигр: исследование показало, каково влияние на психику и здоровье.

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