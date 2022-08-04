Ученые пересмотрели вопрос о вреде видеоигр: исследование показало, каково влияние на психику и здоровье

Многие люди утверждают, что видеоигры негативно влияют на здоровье и психику. Ученые согласны с таким мнением, но подчеркивают, что для негативного влияния увлечение должно забирать у геймера минимум 10 часов в день.

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Об этой информации сообщает «Новости ю info», передает «УРА-Информ».

Ученые провели наблюдения за состоянием здоровья и психики 39 тысяч геймеров. Удалось выяснить, что даже длительные игровые сессии не оказывают негативного влияния. Однако эксперты отметили, что важно учитывать причину тяги к играм. Некоторые геймеры уходят в виртуальный мир из-за неудовлетворенности реальной жизнью. В этой ситуации игры не являются негативным фактором, а скорее выступают признаком более глубокой проблемы.

Ученые заметили, что заядлые геймеры начинают меньше времени проводить за монитором в те периоды жизни, когда они чувствуют себя счастливее.

Отмечается, что стресс во время игр возрастает лишь в тех случаях, когда человек не имеет позитивных альтернатив играм. Он чувствует себя обязанным играть, чтобы хоть как-то скрасить жизнь, и вот такая ситуация расшатывает психику, а не игры сами по себе.

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