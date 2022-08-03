Технологии

Земля столкнулась с самым коротким днем в истории: названа дата и особенности

В действительности совсем не каждый день длится 24 часа. Недавно был зафиксирован исторический рекорд с самыми короткими сутками в истории. Такой день человечество пережило 29 июля.

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Об этой информации сообщает Daily Mail, передает «УРА-Информ».

29 июля полный оборот вокруг оси занял у Земли на 1,59 миллисекунды меньше положенного срока.

Ученые отмечают, что Земля начала замедляться с 1970-х годов. С тех пор необходимо вносить корректировку в 27 високосных секунд.

Примечательно, что в 2016 году мировые эксперты согласились остановить всемирные часы на секунду, чтобы откорректировать показатели. Отклонение кажется абсолютно незаметным и незначительным для человека, но техника начинает допускать неточности в результате подобных отклонений.

Причиной замедления Земли, вероятнее всего, является явление под названием «колебания Чандлера». За переменами во вращении Земли следят в специальной Международной службе в Париже. Эксперты информируют страны о корректировке часов за полгода до возникновения отставания.

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