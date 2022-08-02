Технологии

Ученые создали ИИ для общения с животными: алгоритм вызвал неожиданную реакцию при опытах

В будущем люди научатся полноценно общаться с животными посредством искусственного интеллекта. На это указывают последние исследования в данной сфере, которые отличились неожиданным успехом.

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Об этой информации сообщает The Guardian, передает «УРА-Информ».

Люди с давних времен умели частично понимать язык животных благодаря кропотливым наблюдениям. Однако благодаря молниеносной работе ИИ этот процесс можно улучшить и при этом упростить. ИИ в рамках исследований Earth Species и CETI способен мгновенно обрабатывать тончайшие сигналы от животных.

«Нам все еще сложно точно понять, насколько многое человечеству может подарить ИИ. Однако именно посредством ИИ в будущем мы будем общаться с животными. Должен подчеркнуть, что полноценный механизм стоит ждать в обозримые годы», – отметил доцент Копенгагенского университета Элоди Блифер.

Уже сейчас ИИ способен определять эмоции свиней по хрюканью. Кроме того, алгоритм распознает уровень стресса в звуках от грызунов. Сейчас внимание уделяется распознанию звуковых сигналов кашалотов.

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