Открытие китайских ученых может изменить расстановку сил в мире: найден путь к огромным урожаям

На фоне угрозы мирового голода китайским ученым удалось открыть ген, который существенно повышает урожайность риса и пшеницы. Достижение ученых может существенно увеличить доходы Китая от аграрного сектора.

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Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа, передает «УРА-Информ».

Открытие способно улучшить процесс фотосинтеза и сделать использование азота более эффективным. Ученые успели заявить, что открытие повлияет на продовольственную безопасность всего человечества.

Руководитель исследовательской группы, которая сделала открытие, Чжлу Вэньбин отметил, что столь эффективных открытий в сельском хозяйстве не наблюдалось с 1960-х годов.

Отмечается, что теперь урожайность указанных культур в Китае можно увеличить на 17%, а возможно и больше. Кроме того, сроки созревания урожая уменьшатся на 3-6 дней.

«Это открытие фундаментального масштаба. Мы ожидаем, что его можно будет применять не только относительно риса и пшеницы, но и других зерновых, даже урожайность овощей можно увеличить этим методом в будущем», – отметили китайские ученые.

Напомним, на дне Атлантического океана найдены странные объекты: ученые показали, с чем столкнулись.