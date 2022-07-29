Технологии

На дне Атлантического океана найдены странные объекты: ученые показали, с чем столкнулись

Дыры на дне Атлантического океана ученые обнаружили совсем недавно. Согласно заявлению Национального управления океанических и атмосферных исследований США, они имеют глубину около 2,5 километров.

Время чтения: 1 Мин. , 13 Секунд

Об этой информации сообщили в издании Ocean Exploration, передает «УРА-Информ».

Происхождение нор до сих пор остается загадкой: возможно, они были вырыты животными неизвестного моря или являются результатом геологических процессов. Возможно, они были созданы руками человека — например, другая группа исследователей могла оставить их при сборе ядер.

Во второй экспедиции, которая проходит с 9 по 30 июля, исследователи сосредоточились на Срединно-Атлантическом хребте к северу от Азорских островов и на Азорском плато. 23 июля во время своего четвертого продолжительного погружения на глубину 2540 метров они обнаружили в донных отложениях множество мелких отверстий, расположенных в правильном порядке, расположенных прямыми рядами длиной до нескольких метров.

 Отверстия выглядели искусственными. Однако небольшие кучки осадка вокруг каждого указывали на то, что их выкопало какое-то животное.

Ученые пытались прощупать загадочные дыры или пробить их внешними устройствами, но безуспешно. Кроме того, они не могли определить, были ли эти отверстия соединены под слоем осадка.

Чиновники NOAA до сих пор не могут ответить на вопрос, кто создал серию отверстий в морском дне. Но когда исследователи разместили фотографии объектов в социальных сетях, они получили множество версий от читателей.

Некоторые комментаторы предполагают, что ямы были вырыты морскими существами, такими как крабы неизвестного вида, в то время как другие считают, что это работа людей, например, другая группа исследователей, собирающая образцы керна с морского дна. Также предполагается, что пробоины образовались в результате утечки газа из-под земли. Не обошлось и без фантастических версий инопланетного вмешательства, например.

Напомним, ученые раскрыли, как в древние времена веселились люди.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ученые выяснили, как любому человеку вернуть волосы на голове: новое открытие в мире науки

Ученые нашли белок, ответственный за выпадение волос, и этот процесс можно обратить вспять. Уже в данный момент специалисты начали прорабатывать свое открытие.

Ученые раскрыли, как в древние времена веселились люди

Археологи провели новое исследование и обнаружили, что 11 000 лет назад маленькие дети путешествовали со своими семьями по территории, которая сейчас является Национальным парком Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

Ученые открыли вещество, которое эффективнее антибиотиков: детали исследования

Израильские ученые определили продукты, которые могут заживлять раны в два раза быстрее, чем антибиотики. Выяснилось, что лечиться можно с помощью вещества, которое открыли совсем недавно.

Индекс страха и жадности в криптовалюте и фондовом рынке – 2022

Индекс страха и жадности в криптовалюте — критерий, позволяющий оценить эмоциональный фон участников рынка и принять правильные решения по инвестициям. Измеряется в диапазоне от 0...

Ученые назвали в честь Зеленского древних морских существ: детали исследования

Ученые в Эфиопии обнаружили древний вид морского животного, обладающего способностью к регенерации. Найденный вид морской лилии был назван в честь президента Украины Владимира Зеленского.

Почему течет кондиционер и как с этим справиться?

После привычного включения кондиционера вместо получения комфорта в доме можно наблюдать, как из внутреннего блока появляются капли жидкости или даже ручеек.