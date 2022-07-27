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Ученые выяснили, как любому человеку вернуть волосы на голове: новое открытие в мире науки

Ученые нашли белок, ответственный за выпадение волос, и этот процесс можно обратить вспять. Уже в данный момент специалисты начали прорабатывать свое открытие.

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Об этой информации сообщает New Atlas, передает «УРА-Информ».

Новое исследование американских ученых позволило выявить белок, вызывающий гибель волосяных фолликулов. Исследователи Калифорнийского университета в Риверсайде, США, считают, что после определенных манипуляций процесс выпадения волос можно обратить вспять и на голове могут вырасти новые волосы.

В ходе исследования исследователи обнаружили, что белок под названием TGF-бета, отвечающий за деление, рост и гибель клеток, распространяет свое действие на клетки волосяных фолликулов. Сегодня известно, что этот белок играет важную роль в заживлении ран, но раковые клетки также используют его для распространения по всему телу.

По словам Цисюань Ван из Калифорнийского университета в Риверсайде, этот белок может вызывать гибель клеток волосяных фолликулов, а также способствует их росту и развитию. Ученые обнаружили, что нормальное количество белка позволяет клеткам волосяных фолликулов развиваться и расти. Однако, когда количество белка TGF-бета слишком велико, это вызывает гибель клеток, выпадение волос и последующее облысение.

«Когда волосяной фолликул умирает, стволовые клетки выживают. Если вы даете этим клеткам сигнал к регенерации, они начинают делиться, генерировать новые клетки и, таким образом, создавать новый волосяной фолликул. Наши исследования могут помочь лысым людям получить пышные волосы». говорит Ван.

По мнению ученых, стволовые клетки только и ждут, чтобы их перевели в фазу развития и пробудили от «спячки». Теперь исследователи хотят продолжить свои исследования, чтобы понять, как белок TGF-бета активирует деление клеток и как он взаимодействует с родственными генами. Исследователи считают, что их работа может привести к новым методам лечения выпадения волос.

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