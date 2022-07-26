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Ученые раскрыли, как в древние времена веселились люди

Археологи провели новое исследование и обнаружили, что 11 000 лет назад маленькие дети путешествовали со своими семьями по территории, которая сейчас является Национальным парком Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

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Об этой информации сообщили в Livescience, передает «УРА-Информ».

Сообщается, что ученые нашли идеальное место для игр и развлечений: грязевые лужи, созданные следами гигантского ленивца.

Дети – наверное, четверо – катались и спотыкались по раскисшим вялым дорожкам, оставляя свои следы на берегу, на сухом дне озера. Новое исследование Мэтью Беннета, профессора наук об окружающей среде и науках о Земле в Борнмутском университете в Великобритании, показывает, что эти следы сохранялись на протяжении тысячелетий, оставляя свидетельства того странного ледникового периода или плейстоцена.

Всего исследователи обнаружили более 30 следов, которые, вероятно, оставили дети в возрасте от 5 до 8 лет. Затем последовали другие следы, принадлежащие вымершему гигантскому ленивцу, который, вероятно, принадлежал к роду Nothrotheriops.

По словам Беннета, каждый гигантский след ленивца имеет длину почти 16 дюймов и простирается от коровы до медведя. Следы неглубокие, около 3 см в глубину, но этого было достаточно, чтобы наполнить их водой и заинтересовать детей, отмечают исследователи.

«Мы очень часто видим следы маленьких детей в Белых Песках», — сказал Беннетт, вероятно, потому, что, как и современные дети, эти дети каждый день бегают, оставляя сотни следов.

Ранее исследователи обнаружили следы человека, появившиеся между 21 000 и 23 000 лет назад. Они считаются старейшим свидетельством присутствия человека в Америке.

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