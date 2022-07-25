Технологии

Ученые открыли вещество, которое эффективнее антибиотиков: детали исследования

Израильские ученые определили продукты, которые могут заживлять раны в два раза быстрее, чем антибиотики. Выяснилось, что лечиться можно с помощью вещества, которое открыли совсем недавно.

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Об этой информации сообщили в The Times of Israel,  передает «УРА-Информ».

Ученые обратили внимание на вещество дииндолилметан (ДИМ), которое заживляет раны и воспаления в два раза быстрее, чем антибиотики. Вещество образовало мазь, против которой протестовали свиньи.

Результаты исследования показали, что дииндолилметан угнетает активность бактерий, способствуя тем самым быстрому заживлению ран, которые полностью исчезают через пять дней. Антибиотики действуют так же через 10 дней.

Ученые пытаются разработать универсальный препарат на основе дииндолилметана, который подходил бы для человека и мог бы полностью заменить антибиотики.

При этом ученые отмечают, что в овощах тоже есть ДЫМ. В частности, употребление в пищу брокколи, цветной капусты и других подобных продуктов может иметь тот же эффект, что и жир.

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