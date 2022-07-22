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Ученые назвали в честь Зеленского древних морских существ: детали исследования

Ученые в Эфиопии обнаружили древний вид морского животного, обладающего способностью к регенерации. Найденный вид морской лилии был назван в честь президента Украины Владимира Зеленского.

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Об этом сообщается в журнале Royal Society Open Science, передает «УРА-Информ».

Найденная в Эфиопии окаменелость, возраст которой составляет около 150 миллионов лет, была передана польским ученым в палеонтологическую лабораторию факультета наук о Земле Силезского университета в Катовице. Палеонтологи изучили его и обнаружили, что они идентифицировали новый вид древнего морского животного, морскую лилию, также известную как звезда из перьев, которая может регенерировать. Это первое документальное подтверждение такой способности морских лилий.

Палеонтологи назвали новый вид комбубула Ausichicrinites zelenskyyi в честь президента Украины Владимира Зеленского. Как отметили исследователи, такое название этим морским лилиям они решили дать из-за мужества и отваги, которые проявил Зеленский, защищая Украину.

По мнению палеонтологов, морские лилии Ausichicrinites zelenskyyi относятся к подгруппе иглокожих. Окаменелость является серьезной и уникальной находкой, ведь ученые еще не находили представителей юрских иглокожих в Африке.

Кроме того, окаменелость хорошо сохранилась, что позволило палеонтологам изучить ее максимально подробно. У морского существа оказалось 10 длинных рук с острыми когтями. Эти конечности были похожи на щупальца, которые толкали лилию на морское дно.

Но, как выяснили палеонтологи, существу удалось пережить нападение, оторвав ветку морской лилии. Но самое интересное, что исследователи обнаружили признаки регенерации этой руки. Другими словами, творение воспроизводится. Это первое свидетельство восстановления лилейника, выявленное и задокументированное учеными.

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