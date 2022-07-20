У младенцев есть уникальная способность, которой нет у взрослых людей: ученые сообщили, в чем она заключается

Исследователи считают, что вы должны сразу же начать разговаривать со своим ребенком, чтобы мозг начал изучать новые вещи вскоре после рождения. Именно в этом и заключается особенность мозга новорожденных, если сравнивать его со взрослым органом.

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Данная информация представлена ресурсом Science Alert, передает «УРА-Информ».

Новое исследование показало, что всего через несколько часов после рождения новорожденные начинают обрабатывать звуки речи, которые они слышат. Ученые раскрыли информацию о том, как быстро ребенок усваивает новую звуковую информацию.

Исследователи под руководством Гийома Тьерри из Бангорского университета в США провели исследование детей, которое показало, что дети могут запоминать различные звуки, которые они слышат в речи, через несколько часов после рождения.

Во время исследования исследователи надевали на головы младенцев специальные колпачки с датчиками, которые следили за активностью их мозга. Исследователи хотели понять, какие области мозга будут наиболее активны во время эксперимента.

«В течение первых трех часов после рождения все младенцы производили пары гласных, которые, согласно прежним предположениям, нужно было отличать друг от друга. Это были нормальные гласные и видоизмененные звуки. Обычно изменения видны, но когда дело доходит до гласных , даже большинство взрослых не всегда замечают эти изменения», — объясняет Тьерри.

Дети могут учиться сразу после рождения.

Выяснилось, что в первые три часа после рождения младенцы еще не могли обнаружить эти звуки на основании признаков активности мозга. Однако после пятичасового прослушивания аудио ситуация изменилась. Сенсоры показали, что детский мозг уже способен распознавать эти звуки, хотя лучше реагирует на обычные звуки. Исследователи изучили сенсомоторные измерения у детей, которые спали или не разговаривали, и не обнаружили такой мозговой активности. Младенцы, которые слышали звуки уже через 7 часов после рождения, могли реагировать на обычные звуки, чего не было у спокойных детей, с которыми не разговаривали.

«Кажется, детям требуется всего несколько часов, чтобы узнать, какие звуки речи являются нормальными, а какие нет», — говорит Тьерри.

Активность детского мозга

Исследователи также обнаружили, что части головного мозга (часть мозга, участвующая в звуковой терапии) и кора головного мозга (участвующая в организации сложных движений) участвуют в обработке звука, особенно с левой стороны. полушарие. По словам Тьерри, это похоже на базовое понимание и воспроизведение языка взрослых.

«Мы также заметили, что нейроны в мозге детей, которые слышали звуки, начали «разговаривать» друг с другом, но этого не наблюдалось у детей, которые не слышали гласные», — объясняет Тьерри.

Напомним, дельфины любят слушать особую музыку: ученые провели уникальный эксперимент.