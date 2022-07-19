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Ученые показали, какой озелененной может быть Антарктида: снимки очаровали пользователей интернета

Немногие люди знают, что Антарктида летом зеленая. На континенте есть растения, хотя и немногочисленные, а также сотня видов мхов. Эксперты решили представить общественности, как же выглядят некоторые места на континенте летом.

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Об этой информации сообщили в Национальном антарктическом центре, передает «УРА-Информ».

Ученые обнаружили, что на континенте произрастают два вида сосудистых растений — антарктическая щука и пресноводный жемчуг, а также около 100 видов мхов. Мох сохраняет свой зеленый цвет круглый год, но в основном из-за снега его не видно. Среди них есть довольно крупные, такие как маленькие кукушки или энкалипты, или совсем маленькие, живущие среди крупных побегов мха – печеночники.

Следует отметить, что летом в наиболее защищенных пещерах и расщелинах можно увидеть зеленый мох, вероятно, напоминающий о древней зеленой Антарктиде. Ведь этот континент когда-то был частью южного суперконтинента Гондвана. Его климат в то время был равномерно жарким и влажным. Гондвана издавна покрыта лесами папоротников Glossopteris.

“В этих лесах в основном жили кольчатые рептилии – листрозавры, которые были найдены в нескольких местах Антарктиды. Они были величиной с собаку и жили примерно как современные бегемоты, но принадлежали к отряду ящерообразных животных. Их останки также находят в Африке и Индии, подтверждая существование протоконтинента. Теперь, когда ледники тают, в этой зеленой Гондване можно найти больше ископаемых останков, говорится в докладе.

Украинские ученые изучают динамику моховых ярусов, рост популяций щуки и окуня, а также реакцию земной экосистемы на изменение климата Антарктиды.

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