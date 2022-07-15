Дельфины любят слушать особую музыку: ученые провели уникальный эксперимент

Исследование показывает, что прослушивание классической музыки делает дельфинов счастливее, и они лучше общаются. На этом фоне был сделан соответствующий вывод не только о животных, но также и о музыкальных произведениях.

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Данная информация была представлена в еженедельнике Daily Mail, передает «УРА-Информ».

Итальянские ученые в одном из дельфинариев Италии провели исследование с участием восьми дельфинов. Оказывается, дельфины не только умные, но и культурные млекопитающие. Как сообщает Daily Mail, после того, как морские животные познакомились с музыкой известных композиторов, дельфины стали больше интересоваться друг другом.

Ученые из Университета Падуи (Италия) решили изучить, как классическая музыка влияет на дельфинов. В отдельном аквариуме одного из дельфинариев Италии ученые собрали 8 дельфинов: пять самок и трех самцов в возрасте от 5 до 49 лет.

Используя подводные громкоговорители, ученые воспроизводили произведения таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Эдвард Григ, Клод Дебюсси или Людвиг ван Бетховен. Музыка играла каждые несколько дней по 20 минут, и дельфины смогли прослушать 7 таких «концертов».

В другие дни дельфинам давали столько же времени, чтобы послушать шум дождя, либо по 20 минут показывали природу на мониторах, либо дарили плавающие игрушки. Поведение дельфинов каждый раз фиксируется видеокамерами.

«Оказывается, дельфины любят классическую музыку. По крайней мере, после прослушивания они стали больше сотрудничать, дольше синхронно плавая бок о бок и более нежно касаясь тел друг друга. Другие звуки, видео и игрушки не имеют такого положительного эффекта», — объясняет Сесил Гуэрино из Университета Падуи.

Ученые пришли к выводу, что классическая музыка делает дельфинов счастливее. Вероятно, это потому, что музыка стимулирует выработку эндорфинов в их мозгу, которые, как известно, улучшают настроение.

«Выработка эндорфинов в организме многих животных влияет на их социальное поведение. Здесь мы видим яркий тому пример», — говорит Гуэрино.

Ученые считают, что дельфины хорошо воспринимают ритм музыки. Многие люди чувствуют себя намного лучше, когда находят ритм во время танца. Скорее всего, что-то подобное происходит и с дельфинами, заставляя их более тесно взаимодействовать с другими особями.

Новое исследование предполагает, что классическую музыку можно использовать в качестве успокаивающего средства для дельфинов, когда они находятся в состоянии стресса или в других ситуациях, которые могут вызвать конфликт.

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