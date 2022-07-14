Ученые научились по-новому клонировать животных: эксперты рассказали об очередном прорыве

Ученым из Университета Яманаси в Японии, клонировавшим замороженных мышей, удалось высушить клетки кожи с их хвостов. Согласно новым выводам, клетки кожи высыхают в результате процесса, называемого обезвоживанием.

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Об этой информации сообщили в Science Alert, передает «УРА-Информ».

Например, он позволяет сушить и хранить лесные плоды или еду для астрономов. Однако считалось, что замораживание высушивает клетки. Ученые уже обнаружили, что они могут вырасти в неповрежденные, жизнеспособные и плодовитые клоны. Это важно, поскольку эмбрионы очень ценны для хранения в жидком азоте, а условия хранения могут легко измениться в случае стихийных бедствий.

Сушка вымораживанием — плавный, но интенсивный процесс. Участок замерзает на несколько градусов, пока температура не упадет до -80 градусов по Цельсию. Затем их помещают в вакуумную камеру высокого давления.

Этот процесс превращает воду в лед, при этом крупные кристаллы льда не проникают через стенки клеток, а давление на твердое вещество превращает воду в газ, который отделяется от продукта. Процесс повторяется несколько раз, пока объект не станет гладким и жестким, но сохранит большую часть своей структуры.

Ученые доказывают, что правильная сушка — лучший способ сохранить генетические ресурсы в течение длительного времени. При этом, если после такого вмешательства должны пройти только клетки, дающие плод, то сперматозоиды будут зрелыми.

Ученые изучили соматическую клетку (соматическая клетка) со всей необходимой ДНК животных. Этот базовый пакет, наполненный ДНК, можно вставить в яйцеклетку и начать процесс роста эмбриона.

В ходе исследования высушенные и замороженные натуральные соматические клетки хранились при температуре 30 градусов Цельсия. Клетки были мертвы, а ДНК серьезно повреждена, но команда смогла извлечь оставшуюся генетическую информацию и ввести ее в новые клетки, полученные из линий эмбриональных клеток.

Затем ядерная информация была извлечена из клеточных линий и перенесена в новый эмбрион, который стал эмбрионом мыши.

Следует отметить, что это очень длительный и сложный процесс. Вероятность успеха в любом возрасте составляет 0,2%. Долли, это овца. У некоторых мышей также были неидентичные клоны с генетическими аномалиями из-за повреждения ДНК.

Однако, если метод можно исправить, его можно успешно использовать в другом месте.

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