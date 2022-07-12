Ученые выяснили, как можно легко спастись от жары: названы ключевые способы

Чрезмерная жара не только вредна для вашего здоровья, она может даже убить вас. Поэтому очень важно знать, как уменьшить его воздействие на организм.

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Об этой информации сообщило зарубежное издание The Conversation, передает «УРА-Информ».

Слишком много тепла вредно для вашего здоровья и может даже убить вас. В дополнительной защите нуждаются люди старше 65 лет, люди моложе 5 лет, беременные женщины, люди с заболеваниями (такими как сердечно-сосудистые и психические заболевания), а также люди, работающие на открытом воздухе в жаркую погоду.

Специалисты придумали лучшие способы остыть.

Исследования показывают, что замачивание ног в умеренно прохладной воде — отличный способ снизить температуру тела и сохранить работу внутренних органов. Это также помогает уменьшить отек в лодыжках и ступнях. Тем не менее, теплый душ или ванна охладит вас быстрее и является наиболее эффективным способом охлаждения. Однако не погружайтесь в ледяную воду, так как обморожение может быть опасным. В особенно сухих условиях сосредоточьтесь на охлаждении ног, рук или шеи и лица.

Однако нельзя использовать пропеллеры. Охлаждающий порыв ветра от вентилятора на коже может быть приятным, но не всегда охлаждающим. Вентиляторы на самом деле могут ухудшить ваше самочувствие, особенно в жаркую погоду, ускоряя обезвоживание. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует, чтобы использование вентиляторов при температуре выше 35°C не снижало риск теплового истощения и теплового удара.

Важно избегать обезвоживания и восполнять минералы, которые мы теряем с потом. Холодные напитки и напитки со льдом также помогают остыть. Тем не менее, вы должны пить много жидкости при любой температуре. Еще один способ победить жару — поплавать на свежем воздухе. Но не забывайте о холоде. Медленно опускайте тело в воду, обращайте внимание на пределы своих плавательных способностей и правила того, где плавать безопасно.

Также можно использовать так называемый египетский метод охлаждения. Замочите простыни в холодной воде или постирайте в машинке в холодной воде. Затем отожмите простыни, чтобы они были влажными, а не такими мокрыми, а затем застелите постель, как обычно. Мокрые простыни делают вас неподвижными почти сразу после того, как вы ляжете или просто ляжете.

Специалисты также рекомендуют носить дышащую одежду. Лучший способ сохранять прохладу в такую ​​жаркую погоду — это носить ткани, которые способствуют циркуляции воздуха, отводят пот от тела и сохраняют прохладу. К таким тканям относятся хлопок, лен и вискоза.

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