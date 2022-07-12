Ученые выяснили, как можно легко спастись от жары: названы ключевые способы

Чрезмерная жара не только вредна для вашего здоровья, она может даже убить вас. Поэтому очень важно знать, как уменьшить его воздействие на организм.
Об этой информации сообщило зарубежное издание The Conversation, передает «УРА-Информ».
Слишком много тепла вредно для вашего здоровья и может даже убить вас. В дополнительной защите нуждаются люди старше 65 лет, люди моложе 5 лет, беременные женщины, люди с заболеваниями (такими как сердечно-сосудистые и психические заболевания), а также люди, работающие на открытом воздухе в жаркую погоду.
Специалисты придумали лучшие способы остыть.
Исследования показывают, что замачивание ног в умеренно прохладной воде — отличный способ снизить температуру тела и сохранить работу внутренних органов. Это также помогает уменьшить отек в лодыжках и ступнях. Тем не менее, теплый душ или ванна охладит вас быстрее и является наиболее эффективным способом охлаждения. Однако не погружайтесь в ледяную воду, так как обморожение может быть опасным. В особенно сухих условиях сосредоточьтесь на охлаждении ног, рук или шеи и лица.
Однако нельзя использовать пропеллеры. Охлаждающий порыв ветра от вентилятора на коже может быть приятным, но не всегда охлаждающим. Вентиляторы на самом деле могут ухудшить ваше самочувствие, особенно в жаркую погоду, ускоряя обезвоживание. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует, чтобы использование вентиляторов при температуре выше 35°C не снижало риск теплового истощения и теплового удара.
Важно избегать обезвоживания и восполнять минералы, которые мы теряем с потом. Холодные напитки и напитки со льдом также помогают остыть. Тем не менее, вы должны пить много жидкости при любой температуре. Еще один способ победить жару — поплавать на свежем воздухе. Но не забывайте о холоде. Медленно опускайте тело в воду, обращайте внимание на пределы своих плавательных способностей и правила того, где плавать безопасно.
Также можно использовать так называемый египетский метод охлаждения. Замочите простыни в холодной воде или постирайте в машинке в холодной воде. Затем отожмите простыни, чтобы они были влажными, а не такими мокрыми, а затем застелите постель, как обычно. Мокрые простыни делают вас неподвижными почти сразу после того, как вы ляжете или просто ляжете.
Специалисты также рекомендуют носить дышащую одежду. Лучший способ сохранять прохладу в такую жаркую погоду — это носить ткани, которые способствуют циркуляции воздуха, отводят пот от тела и сохраняют прохладу. К таким тканям относятся хлопок, лен и вискоза.
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