Технологии

Ученые скоро могут изобрести «любовное зелье»: СМИ рассказали, какой прорыв ждет человечество

Эксперты из Оксфордского университета провели ряд исследований и говорят, что придумать «любовный эликсир» несложно. Более того, поступило заявление, что такое изобретение может увидеть свет уже в ближайшей перспеективе.

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Об этой информации сообщили в запрещенных в Украине СМИ, передает «УРА-Информ».

Ученые прогнозируют, что через 3-5 лет появятся инструменты, которые помогут «зажечь любовь». Считается, что основным действующим веществом этих препаратов является окситоцин, гормон любви и привязанности.

Как сказала доктор Анна Мачинова, сегодня есть наркотики, которые заставляют людей влюбляться. Современные ученые знают достаточно о нейрохимической основе любви, чтобы помочь людям с проблемами зависимости.

По ее словам, проблема незначительна – для производства «эликсира любви» необходимо решить этические дилеммы. Речь идет о проблемных вещах, ведь использование инструментов может принести не только преимущества, но и недостатки.

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