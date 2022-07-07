Раскрыта наиболее частая причина облысения: ученые пришли к интригующим выводам

Ученые неоднократно предупреждали о глобальном потеплении и его влиянии на здоровье, биоразнообразие, сельское хозяйство и цены на энергоносители. Однако в своем новом исследовании специалисты выяснили, что изменение климата также может стать причиной выпадения волос.

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Об этой информации сообщили в британском издании Express, передает «УРА-Информ».

Экстремальная жара, влажность и загрязнение воздуха являются факторами, связанными с климатическим кризисом, которые в разной степени влияют на здоровье волос и кожи.

По мнению экспертов, экстремальная жара изменяет структуру белков, образующих волосы, и повреждает кутикулу волос. Тепло не только высушивает и ломает волосы, но также может привести к появлению видимых секущихся кончиков, которые могут еще больше повредить волосы по мере их роста.

У людей, живущих в условиях повышенной влажности, белки волос неравномерно поглощают молекулы воды, вызывая неравномерную волну волос. Это также может сделать ваши волосы более тонкими и ломкими.

Загрязнители от выхлопов дизельных автомобилей и сжигания ископаемого топлива оставляют в воздухе вредные загрязнители, которые, в свою очередь, повреждают белки, необходимые для роста волос. Люди в городских районах особенно подвержены риску, потому что пыль и загрязняющие вещества оседают на коже головы, закупоривая поры и лишая их кислорода.

«Нагревание, среди прочего, увеличило количество кожных инфекций и привело к обострению кожных заболеваний, таких как экзема и псориаз, а также увеличило риск аутоиммунных заболеваний, таких как системная красная волчанка. Все это влияет на кожу и волосы», – заключил профессор Лонгевита Фуат Юксела.

Интересно, что исследование, проведенное 3 года назад, в ходе которого ученые изучали влияние частиц пыли и топлива на клетки кожи головы человека, также привело к аналогичным выводам. Было обнаружено, что воздействие обычных загрязнителей воздуха снижает уровень четырех белков, ответственных за рост и здоровье волос.

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