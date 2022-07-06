Ученые рассказали, почему вредно спать при включенном свете: новое исследование

Ученые утверждают, что темная спальня не только способствует хорошему сну, но и значительно снижает риск возникновения серьезных проблем со здоровьем.

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Об этой информации сообщило издание Oxford Academic, передает «УРА-Информ».

Исследователи из Центра дневной медицины и сна Северо-Западного университета. Исследователь из Чикаго Фейнберг обнаружил, что мужчины и женщины, которые включали ночники или оставляли включенным телевизор в спальне, подвергались большему риску ожирения, высокого кровяного давления и диабета, чем те, кто выключал весь свет во время сна.

Ученые отмечают, что даже небольшое количество света ночью может быть вредным. В частности, они отмечают, что свет со временем может вызывать метаболические и сердечные заболевания.

В исследовании приняли участие люди в возрасте от 63 до 84 лет, которые носили устройства, измеряющие количество света в спальне в течение недели. Выяснилось, что менее половины участников спали по пять часов в полной темноте. Другие подвергались воздействию света даже в самые темные пять часов дня.

Ученые говорят, что они не знают, вызывают ли у людей сонливость ожирение, диабет и высокое кровяное давление или свет вызывает развитие этих заболеваний.

Они добавили, что результаты этого исследования дополняют растущее количество научных данных, указывающих на важность биологических часов и сна для общего состояния здоровья.

Как избежать негативного воздействия света?

Не включайте свет, а поставьте ночник с регулируемой яркостью ближе к полу. Цвет света также очень важен. Желтый или красно-оранжевый свет меньше стимулирует мозг. Лучше не использовать белый или синий свет и держать его как можно дальше от кровати.

Если человек не может контролировать наружное освещение, лучше использовать шторы или надеть маску для сна.

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