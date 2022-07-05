Эксперты выяснили, почему кошки трутся о ноги людей: подробности

Большинство владельцев кошек часто задаются вопросом, почему их четвероногие друзья любят тереться о людей и предметы. Иногда это случается, когда хозяин торопится, но чаще всего, когда он возвращается домой после долгого отсутствия.

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Об этой информации сообщил «Фокус», передает «УРА-Информ».

Что кошка пытается сказать таким поведением? Обычно это знак их любви и преданности своему владельцу. Однако есть много других причин, по которым кошка ведет себя так.

Потребность в «своих людях».

Кошки в значительной степени полагаются на свое обоняние, чтобы получать информацию об окружающем мире. У них есть железы на подбородке, щеках, лбу и даже на ногах, которые выделяют феромоны. Этот феромон не имеет запаха для человека, но другие кошки и животные могут легко его учуять. Эти феромоны многое рассказывают другим животным о кошке: самец она или самка, хорошо ли она себя чувствует или даже ее настроение.

Когда вы приходите домой с работы или чем-то активно занимаетесь, вы пахнете по-другому. В зависимости от того, откуда вы родом, вы можете чувствовать запах и других животных. В качестве альтернативы, когда кошка трется о вас, она пытается оставить на вас свой запах, чтобы пометить вас как «свою».

Нужно внимание

Другая причина, по которой ваша кошка может лихорадочно тереть лапы, когда вы входите в дверь после долгого рабочего дня, может заключаться в том, что вашей кошке нужно внимание или игра. Особенно это актуально, когда животное начинает «клевать». Это побуждает питомца чесать или гладить голову.

Выражение чувств

Другая причина этого может заключаться в том, что кошка чувствует себя в безопасности рядом с человеком, о которого она трется. Когда это происходит с неодушевленными предметами, это означает, что животное счастливо и довольно своим окружением.

Кошки могут тереть лапы по ряду причин. Но будь то проявление потребности в «своих» или привлечение внимания, в большинстве случаев это все равно означает проявление привязанности и любви к хозяину. Так что в следующий раз, когда ваша кошка попытается вас погладить, помните, что это из-за большой любви к вам.

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