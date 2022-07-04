В космосе обнаружили спирт: ученые рассказали об уникальном открытии

В недавнем исследовании ученые обнаружили из космоса изопропиловый спирт, так же называемый изопропанолом. Это первый случай обнаружения внеземной молекулы спиртового раствора.

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Об этой информации сообщил зарубежный ресурс News Nine, передает «УРА-Информ».

Изопропиловый спирт является распространенным ингредиентом антисептиков, дезинфицирующих и моющих средств. Ученые видели звезду в ее «родильной палате», массивном звездном питомнике, в виде области звездообразования под названием Стрелец B2, недалеко от центра Млечного Пути, где находится чудовищная черная дыра Стрелец A*.

Астрономы искали химические вещества в небе более 50 лет и на сегодняшний день идентифицировали 276 молекул.

Цель нового исследования состояла в том, чтобы исследовать и определить, как органические молекулы формируются в областях звездообразования и насколько сложными могут быть эти молекулы. Попытка лучше понять состав объектов в нашей Солнечной системе.

«Наша группа начала исследование химического состава Стрельца B2 более 15 лет назад с помощью 30-метрового телескопа ИРАМ. В итоге эти наблюдения оказались успешными и привели к открытию различных органических молекул», — сказал астрофизик Арно Беллох. Институт Макса Планка.

Помимо изопропанола исследователи обнаружили и его изомер — пропанол-1. Пропанол-1 был впервые обнаружен в области звездообразования, а изопропанол — в межзвездной среде.

В новом исследовании ученые использовали данные телескопа ALMA. Они разработали метод спектроскопии, который может обнаруживать отдельные следы сложных органических молекул по данным, собранным телескопом.

«Чем больше молекула, тем больше спектральных линий она производит на разных частотах», — сказал астрофизик Хольгер Мюллер.

Напомним, ученые рассказали, возможна ли вообще внеземная жизнь: новое исследование.