Ученые рассказали, возможна ли вообще внеземная жизнь: новое исследование

Скалистые экзопланеты, такие как Земля, с атмосферой из газообразного водорода и гелия, могут иметь жидкую воду на своей поверхности, а это означает, что жизнь может существовать там миллиарды лет.

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Об этой информации сообщил «Форбс», передает «УРА-Информ».

В ходе нового исследования исследователи пришли к выводу, что жизнь на таких экзопланетах может адаптироваться к таким условиям.

Ученые считают, что даже планеты с первичными атмосферами из водорода и гелия, которые существовали на Земле в начале их истории, могли быть заселены в течение миллиардов лет. Астрономы считают, что большие каменистые планеты, похожие на Землю, которые вращаются вокруг своей звезды достаточно далеко, чтобы не быть слишком горячими или слишком холодными, могут сохранить свои первозданные атмосферы с преобладанием водорода и гелия.

“Возможно, есть еще малые планеты, которые потеряли свою первоначальную атмосферу из водорода и гелия, и она стала совсем другой. Но мы говорим о больших каменистых планетах, которым удалось сохранить эту атмосферу. У них может быть жидкая вода, но найти такую планеты, обладающие нужной массой и находившиеся в так называемой обитаемой зоне для своей звезды, очень сложно», — говорит исследователь Мол Луз.

Уже было известно, что ученые открыли новую экзопланету. Обращаясь вокруг слабого красного карлика Росс 508, планета совершает оборот вокруг звезды почти за 11 дней. Сама звезда находится в 36,5 световых годах от Земли.

Напомним, появились доказательства существования НЛО: Япония потрясла научное сообщество своим открытием.