Человечеству намного больше лет, чем считалось ранее: ученые пришли к потрясающим выводам

Новая хронология может изменить широко распространенные представления об эволюции человека — она может происходить по-разному и в разных местах.

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Об этой информации сообщили в BBC, передает «УРА-Информ».

Окаменелые останки некоторых из древнейших предков человечества намного старше, чем считалось ранее.

Новое исследование с использованием самых современных методов предполагает, что окаменелости, в том числе древняя пещерная женщина «Болл Леди», найденная в пещерах в Южной Африке, известных как «Колыбель человека», имеют возраст от 3,4 до 3,7 миллиона лет.

Новая хронология может изменить широко распространенные представления об эволюции человека — она может происходить по-разному и в разных местах.

Новые данные показывают, что члены африканского австралопитека, в том числе «мисс Плес», были современниками восточноафриканского австралопитека афарского, в том числе Люси возрастом 3,2 миллиона лет, найденной в Эфиопии, сказал Доминик Стратфорд, один из авторов исследования.

По словам ученых, обновленная хронология означает, что два вида, которые существовали параллельно, могли взаимодействовать, скрещиваться и воспроизводиться. «В течение миллионов лет у этих видов, которые жили на расстоянии всего 4000 км друг от друга, было достаточно времени, чтобы путешествовать, спариваться друг с другом… так что мы можем представить себе совместную эволюцию в Африке», — сказал Брюссель.

В этом случае эволюционная линия современного человека кажется более сложной, и, по мнению Брюсселя, его генеалогическое древо «больше похоже на куст».

По словам Стратфорда, южноафриканский австралопитек ранее считался «слишком молодым», чтобы быть предком Homo. Поэтому родина Люси — Восточная Африка — считалась более вероятным местом для развития современного человека. Новая датировка предполагает, что у южноафриканских австралопитеков были миллионы лет, чтобы совершить этот эволюционный скачок, поэтому «госпожа Плесс» и ее вид в целом могли быть ранними предками человека.

В исследовании говорится, что предыдущая датировка занижала возраст «госпожи Плесовой», потому что отложения известняка измерялись от остальной части пещеры.

В последнем исследовании ученые использовали технику, называемую космогенным нуклидным датированием. Он изучает уровни редких изотопов, образующихся при облучении кварцсодержащих пород космическими лучами высокой энергии. «Их радиоактивный распад начался, когда камни были погребены в пещере, когда они принесли окаменелости ко входу», — сказал ведущий автор Дэрил Грейнджер из Университета Пердью в США.

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